Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am vergangenen Donnerstag gegen 14:25 Uhr kam es in einer Kurve der Straße "Am Stadtpark" zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Fahrer eines Renault Scenic musste einem entgegenkommenden Pkw eines unbekannten Verkehrsteilnehmers nach rechts ausweichen, da dieser zu mittig fuhr. Der Fahrer des Scenic fuhr dabei gegen einen Bordstein, wodurch ein Schaden am Fahrzeug entstand. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 - 9260 zu melden.

