POL-EL: Dersum - Wildwechsel führt zu Unfall - Zwei Personen verletzt

Bad Bentheim (ots) - Gestern in der Zeit von 13 Uhr bis 19:45 Uhr kam es in der Straße "Am Südhang" zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 - 776600 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr