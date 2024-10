Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Iphone aus Transporter entwendet, Unfall mit Leichtverletztem

Heilbronn (ots)

Öhringen: Einbruchsdiebstahl an Transportfahrzeugen - Zeugen gesucht In der Neuenstadter Straße in Öhringen zerschlug eine unbekannte Person die vorderen Fensterscheiben von drei Transportfahrzeugen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Dienstag, etwa gegen 17 Uhr und Mittwoch, gegen 7 Uhr. In einem der Transporter befand sich ein iPhone SE, das in einer Handyhalterung eingespannt war. Das iPhone wurde durch den Täter entwendet. Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Waldzimmern: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Fast 12.000 Euro Sachschaden und eine verletzte Person sind das Fazit eines Unfalls auf der Landesstraße 1044 bei Waldzimmern. Am Mittwochmorgen fuhr ein 18-jähriger auf der Gemeindeverbindungsstraße 126 in Richtung L1044. Diese wollte der junge Skoda-Fahrer überqueren und übersah hierbei vermutlich einen 55-jährigen Audifahrer, der auf der L1044 unterwegs war und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des Skoda wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell