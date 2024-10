Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfälle, Fahrzeugbrand, Kupferdiebe

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Kupferdiebe unterwegs Kupferkabel waren das Ziel von Einbrechern am späten Dienstagabend in Tauberbischofsheim. Die Unbekannten drangen gegen 23 Uhr in den Lagerbereich einer Firma in der Siemensstraße ein und entwendeten Kupferkabel im Wert von mehreren zehntausend Euro. Personen die im dortigen Bereich verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

BAB 81: Zahlreiche Verkehrsunfälle aufgrund Aquaplaning Am Mittwochmorgen, zwischen 7 Uhr und 9.30 Uhr, kam es auf der Autobahn 81, zwischen Ahorn und Gerchsheim zu insgesamt sechs Verkehrsunfällen aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei Regen. Bei den Verkehrsunfällen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 135.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei bittet die Verkehrsteilnehmer insbesondere bei starkem Regen auf dem genannten Streckenabschnitt darum, ihre Fahrgeschwindigkeit den Wetterbedingungen anzupassen.

Grünsfeld: Jaguar brennt

20.000 Euro Sachschaden entstand beim Brand eines Jaguars in der Franke Straße in Grünsfeld. Vermutlich ein technischer Defekt war die Ursache eines Fahrzeugbrandes am Mittwochmorgen, gegen 10.30 Uhr, in Grünsfeld. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, Fremdschaden entstand keiner.

Freudenberg: Unfall ging glimpflich aus

Leichte Verletzungen erlitt eine 58-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag bei Freudenberg. Die Frau fuhr gegen 14 Uhr mit ihrem Peugeot von Boxtal in Richtung Nassig. Gleichzeitig lenkte ein 45-Jähriger seinen Ford von Sonderriet herkommend. An der Einmündung Mühltalstraße / Brunnenstraße übersah der wartepflichtige Fordlenker die vorfahrtsberechtigte Peugeot-Fahrerin und es kam zur Kollision. Hierbei lösten beide Airbags im Ford aus und die 58-jährige Frau zog sich leichte Verletzungen zu. Die Feuerwehren Freudenberg und Wessental und Boxtal rückten mit 24 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen zur Unfallstelle aus. Der entstandene Sachschaden wird auf 13.000 Euro geschätzt.

Grünsfeld: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Seinen BMW X1 fand dessen Fahrzeughalter am Sonntag gegen 17.30 beschädigt vor. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein unbekannter Pkw-Lenker den BMW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Gleich zwei Parkplatzbereiche kommen hierfür in Frage. Zum einen stand der Wagen von 10.45 Uhr und 12 Uhr am See zwischen Grünsfeld und Grünsfeld-Hausen und im Verlaufe des Nachmittags zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr in der Bahnhofstraße in Igersheim. Zeugen die an einer der beiden Örtlichkeiten einen Unfall beobachten konnten und somit Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell