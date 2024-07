Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht in der Brucknerstraße

Ramstein-Miesenbach (ots)

Ein bisher unbekannter Pkw-Führer befährt mit seinem Fahrzeug die Brucknerstraße vermutlich in Richtung Neuwoogstraße. Dabei kollidiert er mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug. Anschließend flüchtet er in unbekannte Richtung. In Folge des Geschehens entsteht ein Schaden im oberen vierstelligen Bereich. Die Tat ereignete sich in den späten Abendstunden, gegen 22 Uhr. Das Knallgeräusch müsste deutlich hörbar gewesen sein.

Vom flüchtigen Fahrzeugführer und dessen Fahrzeug fehlt bisher jede Spur. Die Polizei bittet daher um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Hinweise zum Sachverhalt können bei den Beamten der PI Landstuhl unter der Telefonnummer 06371 805-0 gemeldet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell