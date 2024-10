Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Körperverletzung vor Discounter, Verkehrunfallflucht, Raser muss Führerschein abgeben, Betrunken auf Autobahn unterwegs, Garagenbrand

Heilbronn-Biberach: Körperverletzung vor Discounter

Am Mittwochabend, gegen 20.50 Uhr, kam es in der Finkenbergstraße in Heilbronn-Biberach zu einer Körperverletzung. Eine 54-jährige Frau und ihre 15-jährige Tochter wurden an der Sammelstelle für Einkaufswagen eines Supermarktes von einem unbekannten Mann belästigt. Der Mann verhinderte zunächst, dass die Frau einen Einkaufswagen nehmen konnte, und sprach dann obszöne und bedrohliche Worte gegenüber der Tochter aus. Als die Frau den Mann zur Rede stellte, griff dieser sie an, spuckte auf ihre Kleidung und verletzte sie am Arm, indem er ihr Handgelenk fest umfasste. Die Frau konnte ausweichen, bevor der Mann weitere Angriffe ausführte. Der Täter, ein Mann im Alter zwischen 40 und 50 Jahren und osteuropäischem Akzent, floh anschließend. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte er nicht gefasst werden. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

Heilbronn: Fahrer eines schwarzen Kleinwagens nach Verkehrunfallflucht gesucht

Am Mittwoch, gegen 18.45 Uhr, ereignete sich auf der Neckartalstraße in Heilbronn ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle verließ. Ein 29-jähriger Autofahrer musste an einer roten Ampel halten, als plötzlich ein schwarzer Kleinwagen von der rechten Spur kommend gegen sein Fahrzeug prallte und die Beifahrerseite erheblich beschädigte. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu erfüllen. Am Nissan des 29-Jährigen entstanden Schäden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

Heilbronn: 22-Jähriger rast durch Stadtgebiet

Am Donnerstagmorgen, gegen 07.20 Uhr, wurde ein 22-jähriger in Heilbronn nach rasanter Fahrweise aus dem Verkehr gezogen. Der Mann driftete zunächst auf dem Parkdeck eines Einkaufszentrums in der Stuttgarter Straße, was von Beamten des nahegelegenen Polizeireviers akustisch und visuell wahrgenommen wurde. Trotz einer roten Ampel beschleunigte der Fahrer anschließend auf der Stuttgarter Straße stark und überfuhr weitere rote Ampeln, während die Polizei ihn verfolgte. Der BMW-Fahrer war teilweise mit deutlich über 100 km/h unterwegs und konnte schließlich in der Dittmarstraße eingeholt und angehalten werden. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu.

Beilstein/A81: Völlig betrunken auf Autobahn unterwegs

Am späten Donnerstagabend wurde ein 42-jähriger Mann in Beilstein in Gewahrsam genommen, nachdem er mit einem Kleintransporter in Schlangenlinien auf der Autobahn und Landstraße unterwegs war. Der Fahrer fiel zunächst auf der Autobahn 81 auf, verließ diese an der Ausfahrt Ilsfeld und streifte auf der Weiterfahrt eine Leitplanke. Ein aufmerksamer Zeuge verfolgte den Mann bis nach Beilstein, wo dieser das Fahrzeug abstellte. Eine Polizeistreife traf den Mann kurze Zeit später zu Fuß an. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer stark alkoholisiert war. Der durchgeführte Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp 2,5 Promille an. Des Weiteren wurde bekannt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Er wurde daraufhin festgenommen und auf das Polizeirevier verbracht.

Frauenzimmern: Garagenbrand

Am Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr kam es in der Riedfurtstraße in Frauenzimmern zu einem Garagenbrand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine an ein Mehrfamilienhaus angrenzende Garage in Brand. Es wird vermutet, dass ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben könnte. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohngebäude verhindert werden. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

