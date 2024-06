Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletzter Motorradfahrerin - nachträgliche Zeugensuche!

Diez (ots)

Am Sonntag, den 12.05.2024, gegen 13:50 Uhr, kam es in der Limburger Straße in Diez, auf Höhe der dortigen Shell-Tankstelle, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen einem PKW und einem Motorrad. Die Motorradfahrerin verletzte sich hierbei beim Auffahren auf einen PKW schwer. Zur Ermittlung der Unfallursache werden Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben, gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez unter 06432-6010 in Verbindung zu setzen.

