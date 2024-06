Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Gasaustritt - Beschädigung einer Gasleitung durch Tiefbauarbeiten in Bad Ems

Bad Ems (ots)

Am 06.06.2024, gegen 14:00 Uhr wurde im Rahmen von Tiefbauarbeiten in der Bleichstraße in Bad Ems eine Gasversorgungsleitung beschädigt. Derzeit kommt es dort zum Austritt von geringen Mengen an Gas. Der Gefahrenbereich wurde durch Kräfte der Polizei und Feuerwehr Bad Ems abgesperrt, teilweise mussten Anwohner kurzzeitig evakuiert werden. Der Gefahrenstoffzug des Rhein-Lahn-Kreises wurde ebenfalls alarmiert. Die Schadensbehebung erfolgt durch den zuständigen Netzbetreiber und dauert derzeit noch an.

