Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugenaufruf

Erfurt (ots)

Am Adventssonntag kam es in der Erfurter Andreasvorstadt in der Nacht zum Montag zu einer hörbaren Detonation. Unbekannte Täter hatten dabei einen Zigarettenautomaten teilweise aufgesprengt, gelangten jedoch nicht an den Inhalt. Als die Täter es an einem zweiten Automaten versuchten, wurden sie durch einen Anwohner gestört bzw. an der weiteren Tatausführung gehindert. Anschließend ergriffen die Täter die Flucht in unterschiedliche Richtungen. Am Automat entstand Sachschaden von geschätzten 3.000 Euro. Die Polizei sucht auf diesem Wege Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt und der möglichen Täterschaft machen können. Insbesondere werden mögliche Hinweise zu auffälligen Personenbewegungen im Zeitraum von 23:15 Uhr bis 23:45 Uhr um den Bereich Gutenbergplatz erbeten. Informationen nimmt der Inspektionsdienst Nord der LPI Erfurt unter der Vorgangsnummer 0328920/2023 entgegen. (FW)

