POL-HN: Heilbronn, Jugendlicher leistet Widerstand bei Festnahme, gemeinsame Pressemitteilung mit der Staatsanwaltschaft Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Jugendlicher nach diversen Straftaten festgenommen

Am Freitag, 20.09.2024, konnte ein mit Haftbefehl gesuchter Jugendlicher in Heilbronn festgenommen werden. Ihm wird eine Vielzahl von Straftaten, unter anderem diverse Ladendiebstähle, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der 17-Jährige konnte gegen 15 Uhr von einer Zivilstreife in der Heilbronner Innenstadt beim Betreten eines Schuhgeschäfts beobachtet werden. Kurz darauf wurde ihm in dem Laden der Haftbefehl eröffnet. Im Rahmen der Festnahme sollten dem Jugendlichen Handschließen angelegt werden. Gegen diese Maßnahme wehrte sich der Tatverdächtige und leistete massiven Widerstand. Die eingesetzten Beamten wurden hierbei leicht verletzt. Der junge Mann wurde noch am selben Tag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser setzte den bereits bestehenden Haftbefehl in Vollzug, weshalb der Jugendliche in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

