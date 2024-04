POL-NI: Nienburg- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Nienburg (ots) - (Oth) Am Sonntag, den 21.04.2024, ereignete sich gegen 17:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Straße "Am Bärenfallgraben". Da der Unfallhergang nicht geklärt werden konnte, bittet die Polizei um die Unterstützung von Zeugen. Ein 22-jähriger Nienburger hielt mit seinem VW Golf am Fahrbahnrand und beabsichtigte vom Straßenrand loszufahren. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein 36-Jähriger aus Lamspringe ...

