Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Polizeihubschrauber findet hilflose Person, Unfälle unter Alkoholeinfluss, Zeugen nach Körperverletzungen gesucht, Führerscheine nach Autorennen beschlagnahmt

Heilbronn (ots)

Bad Friedrichshall: In Not geratener Senior von Polizeihubschrauber gefunden

Ein in Not geratener Senior konnte am Samstagabend durch die Besatzung eines Polizeihubschraubers bei Bad Friedrichshall aufgefunden werden. Gegen 19.40 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge Hilferufe südlich von Hagenbach. Beim Eintreffen der Polizei konnten keine Rufe mehr vernommen werden, woraufhin ein Polizeihubschrauber angefordert wurde. Dessen Besatzung konnte gegen 20.45 Uhr einen 75-Jährigen auf einem Feldweg feststellen. Der Mann war stark unterkühlt, da er vermutlich zuvor in den Kocher gefallen war. Außerdem zeigte ein Atemalkoholtest des Seniors einen Wert von fast 2 Promille an. Er wurde im Anschluss zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

A81/Möckmühl: Unter Drogeneinfluss Unfall verursacht

Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagvormittag bei Möckmühl. Gegen 11.15 Uhr war eine 44-Jährige mit ihrem Renault auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Osterburken und Möckmühl unterwegs, als ihr Fahrzeug ins Schleudern geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier kollidierte der Renault mit der Leitplanke, drehte sich um 90 Grad nach links und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme zeigte die Frau allerdings Auffälligkeiten, welche auf einen möglichen Drogenkonsum hinwiesen. Ein durchgeführter Schnelltest reagierte im Anschluss positiv auf Amphetamin. Daher musste die 44-Jährige die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgehen. Ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Heilbronn: Betrunken von Straße abgekommen

Mehr als zwei Promille zeigte der Atemalkoholtest eines Mannes am Sonntagmorgen nach einem Unfall in Heilbronn an. Der 25-Jährige war mit seinem Hyundai gegen 5.15 Uhr auf der Neckartalstraße von Lauffen kommend in Richtung Heilbronn-Böckingen unterwegs, als er auf Höhe der Einmündung "Neue Straße" von der Fahrbahn abkam und mit einer Straßenlaterne zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls fiel die Laterne auf die Fahrbahn. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann vor Fahrtantritt dem Alkohol zugesprochen hatte, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von über zwei Promille anzeigte, musste der 25-Jährige die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Hyundai musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden wird auf circa 35.000 Euro geschätzt. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass die 26-jährige Beifahrerin, welche sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zuzog, vor dem Unfall ins Lenkrad des 25-Jährigen gegriffen haben könnte, weshalb auch sie mit einer Anzeige rechnen muss.

Eppingen: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Nach einer gefährlichen Körperverletzung am frühen Samstagmorgen in Eppingen, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 0.30 Uhr sollen zwei Unbekannte in der Wilhelmstraße, vor einer Cocktail Bar, auf einen dort stehenden 37-Jährigen eingeschlagen haben. Auch nachdem der Angegriffene zu Boden gegangen war, sollen die Männer weitern auf ihn losgegangen sein. Der Mann musste zur Behandlung seiner erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder den beiden Unbekannten machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Heilbronn: Rennen gefahren - Führerscheine weg

Am frühen Montagmorgen mussten zwei Verkehrsteilnehmer in Heilbronn ihre Führerscheine abgeben. Die beiden 18 und 24 Jahre alten Autofahrer hatten sich zuvor, gegen 2.30 Uhr mit ihrem Mercedes und ihrem BMW auf der Mannheimer Straße ein Rennen geliefert. Dies konnte durch eine Polizeistreife beobachtet und anschließend unterbunden werden. Beide jungen Männer werden nun in Zukunft zu Fuß gehen müssen.

Heilbronn: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Samstagabend in Heilbronn, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 22.30 Uhr gerieten ein 19-Jähriger und ein 30-Jähriger aus bisher unbekannter Ursache auf dem Heilbronner Marktplatz in Streit. Dieser Situation gingen bereits Streitigkeiten am Morgen in der Imlinstraße und der Austraße voraus, bei denen jeweils die Polizei verständigt wurde. Die zunächst verbal ausgetragenen Meinungsverschiedenheiten uferten in körperliche Auseinandersetzungen aus, in deren Verlauf auch ein Messer im Spiel gewesen sein soll. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten die Beteiligten, konnten aber wenig später im Bereich des Tatorts angetroffen werden. Beide Männer wiesen Verletzungen auf, welche nicht im Krankenhaus behandelt werden mussten. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Leingarten: Dieb auf frischer Tat ertappt

Am Samstagabend konnte ein Einbrecher von Beamten des Polizeireviers Lauffen auf frischer Tat festgenommen werden. Gegen 22.30 Uhr meldete eine Security Firma einen Einbruch im Recyclinghof in der Maybachstraße. Beim Eintreffen der Beamten konnte ein 39-Jähriger in einem Container mit Elektro-Geräten und Kupferkabeln festgestellt und festgenommen werden. Ein weiterer Täter konnte flüchten, ließ aber sein mit vermeintlichem Diebesgut gefüllten Pkw zurück. Dieser, sowie das Fahrzeug des Festgenommenen wurden sichergestellt. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde der 39-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Massenbachhausen: Mann mit Eisenstange geschlagen - Zeugen gesucht

Nachdem zwei Unbekannte am Freitagabend in Massenbachhausen mit einer Eisenstange auf einen 24-Jährigen einschlugen, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 17 Uhr erschienen die beiden Männer auf dem Werkstattgelände des jungen Mannes in der Daimlerstraße und wollten ein Auto von ihm kaufen. Aus bisher unbekannten Gründen sollen die beiden dann kurz darauf Geld von dem 24-Jährigen gefordert haben. Dieser Aufforderung kam er allerdings nicht nach und flüchtete aus dem Fenster des Büros. Die beiden Männer verfolgten ihn und sollen im Hof der Werkstatt mit einer Metalstange auf ihn eingeschlagen haben. Hierbei wurde der Angegriffene leicht verletzt. Die Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Sie können wie folgt beschrieben werden: Täter 1: - Über 30 Jahre alt - Kleiner als der Andere Täter - Kurze, blonde Haar und kurzer Bart - Trug eine Jeans und ein weißes Oberteil Täter 2: - Über 30 Jahre alt - Blonde Haare und kurzer Bart - Trug eine Jeans und eine dunkle Jacke Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu den beiden Unbekannten machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen.

Abstatt: Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursachte ein 21-Jähriger am Sonntagmorgen in Abstatt und flüchtete anschließend. Der junge Mann war gegen 0.15 Uhr mit seinem Mercedes auf der Rathausstraße unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, mit einem Verkehrsschild kollidierte und durch einen Vorgarten der Hofackerstraße fuhr. Nach dem Unfall fuhr der Mann mit seinem Auto nach Hause, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Kurz darauf konnte er allerdings angetroffen werden. Beim Erblicken der Beamten flüchtete er zunächst erneut, kam aber wenig später zurück. Da die Polizisten Alkoholgeruch in seiner Atemluft feststellten, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab ein Ergebnis von fast 0,6 Promille. Daher musste der 21-Jährige die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell