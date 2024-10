Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Fahrten unter Drogen und Unfall mit Sachschaden

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Unter Drogen, ohne Führerschein und mit gestohlenem Roller unterwegs

Mit mehreren Anzeigen muss die 41 Jahre alte Fahrerin eines Alfa Romeos rechnen, nachdem sie am Freitagnachmittag in Bad Mergentheim kontrolliert wurde. Die Frau war gegen 14.30 Uhr in der Igersheimer Straße unterwegs. Bei der Kontrolle wies sie sich mit einem Führerschein aus, der auf ihren ehemaligen Nachnamen ausgestellt war. Weitere Überprüfungen ergaben, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Da außerdem Verdachtsanzeichen einer aktuellen Beeinflussung durch Betäubungsmittel vorlagen, wurde sie zur Blutentnahme gebracht. In der Handtasche der Frau konnte außerdem Methamphetamin aufgefunden und beschlagnahmt werden. Weiterhin lag auf der Rücksitzbank ein E-Scooter, an dem gefälschte Kennzeichen angebracht waren. Ermittlungen ergaben, dass dieser Mitte September gestohlen wurde.

Igersheim: Medizinischer Notfall sorgt für Unfall

Drei beschädigte Fahrzeuge sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagnachmittag. Ein 85-Jähriger war gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße 19 zwischen der Einmündung nach Igersheim und der Einmündung nach Bad Mergentheim unterwegs. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls geriet er mit seinem Mercedes auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 64-Jähriger versuchte mit seinem VW Golf noch nach links auszuweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, konnte jedoch die Kollision nicht mehr verhindern. Hierdurch drehte sich der Golf und kam schließlich quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 85-Jährige kollidierte mit seinem Pkw frontal mit der Schutzplanke, wurde von dieser abgewiesen und kam rund 30 Meter weiter entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stehen. Ein dahinterfahrender Audi wurde durch Tümmerteile beschädigt. Am Golf entstand Totalschaden und er musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 24.400 Euro geschätzt. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme für rund eine Stunde gesperrt werden.

Bad Mergentheim: Ohne Führerschein aber unter Drogeneinfluss unterwegs Vor der Polizei flüchtete ein 45-Jähriger am Freitagnachmittag, da er ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Drogen unterwegs war. Beamte des Polizeireviers Bad Mergentheim erkannten den Mann in einem Skoda Fabia, als er ihnen in der Hangstraße entgegenkam. Es war bekannt, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt. Daher wendeten die Polizisten den Streifenwagen und folgten dem 45-Jährigen. Als er dies erkannte, flüchtete er nach rechts in den Braunstall und stellte seinen Wagen auf dem dortigen Firmengelände ab. Hier konnte er kurz darauf gestellt werden. Während der Mann versuchte die Beamten dazu zu bewegen von einer Strafe abzusehen, wurde Marihuana-Geruch wahrgenommen. Ein Urintest verlief positiv auf THC und Kokain. Daher wurde er zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. In der Jackentasche befand sich außerdem ein Klappmesser mit einer Klingenlänge von 10 Zentimetern. Der Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell