Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Mehrere Unfälle

Heilbronn (ots)

Binau: Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts

Am Montagvormittag ereignete sich auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Reichenbucher Straße in Binau eine Unfallflucht. Eine bislang unbekannte Unfallverursacherin beschädigte gegen 11 Uhr mit ihrem weißen SUV beim Rangieren einen ordnungsgemäß geparkten Audi. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise zum Unfallhergang nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Rufnummer 06261 8090 entgegen.

Mosbach: Nach Unfallflucht Führerschein einbehalten

Am Freitagmittag kam es in Mosbach im Kreuzungsbereich der Pfalzgraf-Otto-Straße mit der Heinrich-Heine-Straße gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Audi und einem BMW. Bei diesem entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 4.000 EUR. Der unfallbeteiligte Audi entfernte sich anschließend in Richtung Innenstadt unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrer des BMW fuhr dem Audi bis zur Einmündung Schillerstraße/ Neckarelzer Straße nach und versuchte an der dortigen roten Ampel auf sich aufmerksam zu machen. Dies gelang nicht. Die hinzugezogene Polizei konnte den Audi jedoch im weiteren Verlauf ausfindig machen. Bei dem 65-jährigen Fahrer konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb sich dieser einer Blutentnahme unterziehen musste. Der Führerschein des 65-Jährigen wurde einbehalten.

Neckargerach: Gegenverkehr gefährdet, Betonmauer touchiert und anschließend geflüchtet

Vergleichsweise glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall auf der Odenwaldstraße in Neckargerach am vergangenen Donnerstagnachmittag. Gegen 16 Uhr fuhr ein Mercedes Benz aus Richtung Schollbrunn kommend auf dieser. Unmittelbar nach der Bahnunterführung geriet das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender und mit drei Personen besetzter Seat konnte einen Frontalzusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern. Der Fahrer des Mercedes Benz zog daraufhin wieder nach rechts, überfuhr einen Gehweg und kollidierte mit einer Betonmauer. Anschließend entfernte er sich in Richtung Bundesstraße 37 von der Unfallstelle. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Hinweise auf den unfallflüchtigen Mercedes Benz nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell