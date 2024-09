PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Rolls Royce und Volvo in Falkenstein gestohlen +++ Zwei Einbrüche in Glashütten +++ Werkstattfenster eingeworfen +++ Zigarettenautomat geknackt +++ Betrunkener verursacht Karambolage

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Rolls Royce und Volvo in Falkenstein gestohlen, Königstein, Falkenstein, Le-Mele-Straße & Gartenstraße, Mittwoch, 19.09.2024 bis Donnerstag, 20.09.2024

(da)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden im Königsteiner Stadtteil Falkenstein zwei hochwertige Fahrzeuge gestohlen. Ein schwarzer Rolls Royce Wraith stand in der Nacht in einer Einfahrt in der Gartenstraße. Zu einem noch unbekannten Zeitpunkt gelangten die Diebe an das Fahrzeug und flüchteten in unbekannte Richtung. An dem rund 150.000 Euro teuren Wagen waren zuletzt die ukrainischen Kennzeichen "KA0001EK" angebracht. In der Le-Mele-Straße traf es einen weißen Volvo XC 90. Laut Aussagen aus der Nachbarschaft geht die Polizei derzeit davon aus, dass sich zwei dunkelgekleidete Männer mit Kapuzen dem Volvo um 1.10 Uhr näherten und mit ihm davonfuhren. Zumindest in einem Fall ist es wahrscheinlich, dass die Täter Funkwellenverlängerer für ihre Tat nutzten. Mit diesen Geräten ist es möglich, die Signale der Keyless-Funktion des Autoschlüssels abzufangen und das Fahrzeug unbefugt zu öffnen. Die Polizei rät daher im Umgang mit Schlüsseln mit Keyless-Funktion: Niemals den Schlüssel in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ablegen! Versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen abzuschirmen! Dazu eignen sich Alufolie, in die Sie den Schlüssel einwickeln können, oder dafür vorgesehene (Metall-)Boxen. Fragen Sie Ihren Autohersteller, ob Sie den Komfortzugang (vorübergehend) deaktivieren können! Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

2. Zwei Einbrüche in Glashütten,

Glashütten, Zur Herrnwiese & Im Wiesengrund, Donnerstag, 19.09.2024,

(da)Am Donnerstag wurden der Polizei zwei Einbrüche in Glashütten gemeldet. Zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagabend hebelten die Einbrecher eine Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße "Im Wiesengrund" auf. Sie entwendeten diversen Modeschmuck.

Im Ortsteil Oberems gelangten die Täter am Donnerstag ebenfalls gewaltsam in ein Einfamilienhaus, das sich in der Straße "zur Herrnwiese" befindet. Hier öffneten sie diverse Schränke, entwendeten jedoch nichts. Als möglichen Tatzeitraum nimmt die Kriminalpolizei derzeit 16.15 Uhr bis 21.45 Uhr an.

Hinweise zu beiden Fällen bitte an die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0.

3. Werkstattfenster eingeworfen,

Oberursel, Bommersheim, Lange Straße, Dienstag, 17.09.2024, 17 Uhr bis Donnerstag, 19.09.2024, 15 Uhr

(da)Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen die Fensterscheibe einer Werkstatt in Oberursel zerstört. Die Werkstatt befindet sich in der "Lange Straße" im Stadtteil Bommersheim. Die Täter warfen die Scheibe zwischen Dienstagabend und Donnerstagnachmittag mit einem unbekannten Gegenstand ein und verursachten so einen Schaden in dreistelliger Höhe. Die Polizeistation Oberursel ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

4. Zigarettenautomat geknackt,

Friedrichsdorf-Seulberg, Berliner Straße, Mittwoch, 18.09.2024, 1.15 Uhr

(fh)In Friedrichsdorf-Seulberg hat ein Dieb in der Nacht zum Mittwoch einen Zigarettenautomaten geknackt und dadurch Beute gemacht. Gegen 1.15 Uhr näherte sich der Mann dem in der Berliner Straße aufgestellten Automaten und öffnete diesen mittels Hebelwerkzeug. Aus dem Automaten nahm er eine bislang unbekannte Menge an Zigarettenpackungen an sich, verstaute diese in eine dunkle Einkaufstüte und flüchtete in Richtung der Ostpreußenstraße. Bei der Tat konnte der Unbekannte von einem Zeugen beobachtet und wie folgt beschrieben werden:

-30 - 40 Jahre -180 cm groß -schlanke Statur -helle Hautfarbe -schwarze Kappen -dunkles Oberteil -dunkle Hose -dunkle Schuhe

Hinweise zu dem Dieb bzw. der Tat nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

5. Betrunkener verursacht Karambolage,

Wehrheim, Landesstraße 3041, Donnerstag, 19.09.2024, 13 Uhr

(fh)Am Donnerstag hat ein betrunkener Autofahrer in Wehrheim mit fast 3 Promille einen Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen verursacht. Um 13 Uhr fuhr der 58-Jährige mit seinem Peugeot den Einfädelungsstreifen nach Usingen von der Landesstraße 3041 bei Wehrheim auf einen Mercedes Sprinter auf. Dieser hatte, ebenso wie ein weiterer vorausfahrender Sprinter, an der dortigen rot geschalteten Ampelanlage gehalten. Bei der Kollision wurden alle drei Fahrzeuge beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 13.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stieß den aufnehmenden Beamten deutlicher Alkoholgeruch vom Unfallverursacher entgegen. Ein daraufhin durchgeführter Test ergab einen Wert von knapp 3 Promille. Dies hatte für den Mann neben der Sicherstellung seines Führerscheins auch eine Blutentnahme und ein gegen ihn eingeleitetes Strafverfahren zur Folge.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell