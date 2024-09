PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher in Werkstatt +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Sieben Einbruchsversuche in Königstein +++ Wechselfallenbetrug an der Kasse +++ Auf Auto eingeschlagen +++ Schwer verletzt nach Alleinunfall

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher in Werkstatt,

Steinbach, Industriestraße, Mittwoch, 18.09.2024, 1.50 Uhr 2.20 Uhr

(da)Unbekannte sind am frühen Mittwochmorgen in eine Werkstatt in Steinbach eingestiegen. Gegen 2 Uhr hebelten die Einbrecher die Werkstatttür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Schließlich entwendeten sie eine geringe Menge Bargeld. Der zuvor angerichtete Schaden dürfte weitaus höher sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

2. Einbruch in Einfamilienhaus,

Bad Homburg, Kirdorf, Rotlaufweg, Mittwoch, 18.09.2024, 21.40 Uhr

(da)Im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf haben Einbrecher am Mittwoch in einem Einfamilienhaus zugeschlagen. Sie gelangten gegen 21.40 Uhr auf das Grundstück im Rotlaufweg. Dort hebelten sie ein Fenster im Erdgeschoss auf und drangen so in das Wohnhaus ein. Dort entwendeten sie diverse Schmuckstücke von noch unbekanntem Wert. Nachbarn hatten noch Taschenlampenschein auf dem Grundstück wahrgenommen und die Bewohner informiert. Die weiteren Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei. Sollten Sie zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können, nimmt die Polizeistation Bad Homburg Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Sieben Einbruchsversuche in Königstein, Königstein, Dienstag, 17.09.2024, bis Mittwoch, 18.09.2024

(da)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Königstein zu mehreren Einbruchsversuchen. Bislang unbekannte Täter versuchten sich an den Eingangstüren von insgesamt sieben Mehrfamilienhäusern. Betroffen waren drei Objekte in der Bahnstraße, zwei im Heuhohlweg und je eines im Kuckucksweg und in der Bischof-Kaller-Straße. Bei den Taten in der Bahnstraße blieb es beim Versuch, in den anderen Objekten gelangten die Einbrecher an Diebesgut. Hier erbeuteten sie zwei E-Bikes sowie Werkzeug. In einem Fall im Kuckucksweg kann der Tatzeitraum auf 8.15 Uhr bis 8.45 Uhr eingegrenzt werden. Ansonsten erstreckt sich der Tatzeitraum über die gesamte Nacht bis in den Mittwochmorgen. Inwieweit ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

4. Wechselfallenbetrug an der Kasse,

Oberursel, Strackgasse, Mittwoch, 18.09.2024, 18.25 Uhr

(da)Durch geschickte Ablenkung ist es einer Trickbetrügerin am Mittwochabend in Oberursel gelungen, Bargeld zu erbeuten. Die Frau betrat gegen 18.25 Uhr ein Geschäft in der Strackgasse. Dort gab sie zunächst vor, bestimmte Waren bezahlen zu wollen. Durch geschicktes Hin und Her verwirrte sie den Angestellten derart, dass dieser der Frau zu viel Wechselgeld herausgab. Dies fiel jedoch erst nach Ladenschluss bei der Kassenprüfung auf. Die Trickbetrügerin war etwa 20 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Sie hatte lange braune Haare und war mit einem langen dunklen Rock und einer langen dunklen Bluse bekleidet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

5. Auf Auto eingeschlagen,

Friedrichsdorf, Talstraße, Mittwoch, 18.09.2024, 23.10 Uhr

(da)Am späten Mittwochabend hat ein Unbekannter auf ein Auto in Friedrichsdorf eingeschlagen. Gegen 23.10 Uhr stand ein Mann mit seinem schwarzen BMW auf dem Parkplatz einer Kirchengemeinde in der Talstraße. Zu diesem Zeitpunkt sei eine Gruppe von vier bis fünf Personen aggressiv auf ihn zugekommen. Einer aus der Gruppe habe mit einem Gürtel auf die Motorhaube des BMW geschlagen. Anschließend sei er in unbekannte Richtung geflüchtet. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 15 bis 25 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er hatte dunkle Haare und eine schlanke Statur. Bekleidet war er mit einer weißen Jacke und Jeans. Er wird weiterhin als mitteleuropäisch aussehend beschrieben und soll auf den BMW-Besitzer alkoholisiert gewirkt haben. Der Schaden am BMW wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Polizeistation Bad Homburg ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

6. Schwer verletzt nach Alleinunfall,

Usingen, Hattsteiner Allee, Mittwoch, 18.09.2024, 13.55 Uhr

(da)Am Mittwoch ereignete sich in Usingen ein Alleinunfall, bei dem der Fahrer schwer verletzt wurde. Gegen 13.55 Uhr befuhr ein 61-jähriger Mann mit einem Mercedes Vito die Hattsteiner Allee. Aufgrund eines medizinischen Notfalls kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, streifte zunächst einen Baum und kam nach wenigen Metern zum Stehen. Der Fahrer musste vor Ort von einem Notarzt behandelt werden und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Mercedes entstand Totalschaden, der auf rund 8.000 Euro geschätzt wird. Die Hattsteiner Allee musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden.

