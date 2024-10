Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Fahren unter Drogeneinfluss, Gefährliches Überholmanöver, Verkehrsunfälle

Heilbronn (ots)

Lauffen: Fahren unter Drogeneinfluss

In der Nacht auf Dienstag wurde im Bereich eines Discounters in Lauffen am Neckar ein Pkw-Fahrer von der Polizei angehalten. Bei einer Fahrzeug- und Personenkontrolle in der Straße "im Brühl" zeigte der Fahrer gegen 0.45 Uhr deutliche Anzeichen einer Drogenbeeinflussung. Ein durchgeführter Drogentest vor Ort ergab ein positives Ergebnis auf THC. Der Fahrer gab an, vor wenigen Stunden mehrere Joints geraucht zu haben. Der 33-Jährige musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten.

Neckarsulm/ L1095 : Gefährliches Überholmanöver

Am Sonntagabend, gegen 20.30 Uhr, kam es auf der Landesstraße 1095 bei Neckarsulm zu einem gefährlichen Überholmanöver. Ein unbekannter Pkw-Fahrer überholte auf der Strecke von Dahenfeld in Richtung Neuenstadt trotz Gegenverkehrs und Überholverbots, sodass ein entgegenkommender Fahrzeugführer eine Vollbremsung einleiten musste, um eine Kollision zu verhindern. Der Überholer und das überholte Fahrzeug setzten ihre Fahrt fort. Beim überholenden Fahrzeug soll es sich um einen Audi A4 oder A6 mit Heilbronner Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Überholte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Neckarsulm: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht und hohem Sachschaden

Am Montagmorgen gegen 06.20 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 1100 zwischen Obereisesheim und Untereisesheim ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker fuhr von von Obereiseheim in Richtung Untereisesheim und setzte trotz Gegenverkehrs zum Überholen an, brach den Vorgang jedoch ab und verursachte durch sein Verhalten eine Kettenreaktion, bei der drei Fahrzeuge ineinander fuhren. Hierbei wurde eine 24-Jährige leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen, die den Überholvorgang beobachten konnten oder Angaben zum Überholer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Untergruppenbach/A81: Unangepasste Geschwindigkeit führt zu Verkehrsunfall

Am Montagabend, gegen 20.55 Uhr, geriet ein Jaguar-Fahrer auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Heilbronn-Untergruppenbach und Weinsberg aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Regen ins Schleudern. Das Fahrzeug kollidierte mit dem Mercedes eines 53-Jährigen und prallte gegen die Leitplanke. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insesamt etwa. 80.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell