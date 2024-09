Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mutmaßliche "Rolex-Diebe" identifiziert/Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung

Gelsenkirchen (ots)

Am vergangenen Mittwoch, 18. September 2024, hatten wir öffentlich mit Fotos nach zwei Männern gefahndet, die im Verdacht stehen, am 31. März 2024 einen Werbeschriftzug der Marke Rolex an einem Juweliergeschäft an der Blindestraße entwendet zu haben. Dadurch war ein hoher Sachschaden entstanden. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5866941) Nun haben sich mehrere Personen gemeldet, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen konnten. Durch weitere Ermittlungen verdichten sich so die Hinweise auf zwei Gelsenkirchener im Alter von 26 und 27 Jahren. Der Jüngere sitzt bereits wegen des Verdachts der Brandstiftung in einem anderen Fall in Untersuchungshaft. Wir danken ausdrücklich allen, die Hinweise zu dem Fall gegeben haben und bitten darum, die Fotos nicht weiter zu veröffentlichen.

