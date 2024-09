Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Handtasche aus Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus einem Auto am Mittwoch, 18. September 2024, Zeugen der Tat. Eine 23-jährige Gelsenkirchenerin parkte ihr Fahrzeug gegen 9 Uhr auf einem Parkplatz an der Westerholter Straße an einem Restaurant in Buer. Als sie gegen 10 Uhr zu ihrem schwarzen Mercedes zurückkehrte, war die Scheibe der hinteren Tür an der Beifahrerseite eingeschlagen. Ihre Handtasche, die sich im Auto befand, wurde entwendet.

Hinweise von Zeugen bitte telefonisch an das zuständige Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0209 365 8212 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

Die Polizei appelliert an alle Fahrzeugführerinnen und -führer, keine Wertgegenstände offensichtlich im Auto zu belassen. Nehmen Sie Handtaschen, Laptops und andere wertvolle Gegenstände immer aus dem Auto heraus oder verstauen Sie sie nicht sichtbar.

