Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Flüchtiger Ladendieb in Schalke gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Zu zwei Ladendieben in einem Getränkemarkt wurde ein Streifenwagen der Gelsenkirchener Polizei am Dienstag, 17. September 2024, gegen 17 Uhr auf der Münchener Straße in Schalke gerufen.

Der 34 Jahre alte Inhaber hatte bereits zuvor einen der Tatverdächtigen, einen Gelsenkirchener im Alter von 46 Jahren, festhalten und die Polizei verständigen können.

Der noch flüchtige Tatverdächtige, ein 30-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz, konnte durch Beamte in Rahmen einer Fahndung auf Höhe der Magdeburger Straße entdeckt werden. Als der Mann den Streifenwagen sah, versuchte er in Richtung Schalker Markt zu flüchten. Nach einer kurzen Verfolgung konnte er gestellt und kontrolliert werden. Bei anschließenden Durchsuchungen der Männer konnten bei den beiden Tatverdächtigen die vollständige Tatbeute aufgefunden und dem Getränkemarkt zurückgebracht werden. Ein Tatverdächtiger wurde noch vor Ort entlassen. Der andere wurde für weitere Ermittlungen in das Polizeigewahrsam gebracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

