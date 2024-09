Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gelsenkirchenerin bei Wohnungseinbruch verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Eine 39-jährige Gelsenkirchenerin wurde am Dienstag, 17. September 2024, leicht verletzt, als sie einen Einbrecher in ihrer Wohnung in Gelsenkirchen-Bulmke auf frischer Tat ertappte.

Die Frau kam gerade von der Arbeit und wollte um 12.10 Uhr ihre Wohnung der Bulmker Straße betreten. Beim Öffnen der Wohnungstür stellte sie fest, dass diese gewaltsam geöffnet worden war. Beim Betreten der Wohnung kam ihr ein maskierter unbekannte Mann aus dem Schlafzimmer entgegen. Die 39 Jahre alte Geschädigte schrie und wich in den Hausflur zurück, woraufhin der Mann sie einen Teil der Treppen des Hausflures hinunterstieß. Der Tatverdächtige flüchtete die Treppen hinunter und verließ das Haus in unbekannte Richtung. Er erbeutete vermutlich einen vierstelligen Betrag. Eine Nachbarin, die durch den Lärm alarmiert wurde, verständigte die Polizei. Durch den Treppensturz verletzte sich die Frau leicht. Die Verletzungen konnten vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 1,80 Meter groß, sportliche, kräftige Statur, ganz in schwarz gekleidet, schwarze Leder- oder Nylonhandschuhe, maskiert mit einer schwarzen Sturmhaube.

Wer Hinweise zu dem flüchtigen Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell