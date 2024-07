POL Schwaben Nord: Unfall bei Überholvorgang

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Donnerstag (04.07.2024) belästigte ein bislang unbekannter Täter eine 14-Jährige in einer Straßenbahn. Gegen 15.40 Uhr fuhr die 14-Jährige in der Straßenbahn der Linie 1 in Fahrtrichtung stadteinwärts auf Höhe der Frohsinnstraße. Der bislang unbekannte Täter hielt die 14-Jährige offenbar fest und berührte sie an der Brust. Der unbekannte Täter wird wie folgt ...

