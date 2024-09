Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Gelsenkirchen (ots)

Vier bislang unbekannte Tatverdächtige stehen im Verdacht am Freitag, 16. Februar 2024, in der Bahnhofstraße in Gelsenkirchen gemeinschaftlich einen Ladendiebstahl begangen zu haben. Einer der Männer habe nach Angabe einer Zeugin Bekleidung über seinen Arm gelegt und sei anschließend im Beisein der anderen Tatverdächtigen an der Kasse vorbei in Richtung Ausgang gegangen. Als die Frau sie ansprach flüchteten alle vier Tatverdächtige aus dem Geschäft. Einer der Unbekannten sei noch von der Zeugin festgehalten worden, habe sich aber losreißen können. Es wurde Bekleidung im niedrigen dreistelligen Betrag entwendet. Eine unmittelbare Fahndung blieb ohne Erfolg.

Die Zeugin kann die vier Männer wie folgt beschreiben:

Einer war männlich, war zwischen 16 und 18 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er hatte eine schlanke Statur und trug einen hell-lilafarbenen Pullover unter einer grauen Jeansjacke. Ein weiterer war männlich, war zwischen 16 bis 18 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Er hatte eine schlanke Statur und war bekleidet mit einer orangefarbenen Baseballcap und einer Jacke mit jeweils einem breiten, weißen, roten und blauen Streifen. Die weiteren Tatverdächtigen waren männlich, "im erwachsenen Alter" und dunkel gekleidet. Einer der beiden trug einen langen schwarzen Steppmantel.

Eine Videokamera hat die Tat gefilmt. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung dieser Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/146096

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell