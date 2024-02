Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mutmaßlich Gas- mit Bremspedal verwechselt - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein Zeuge teilte der Polizei am Samstag, 10.02.2024, gegen 10.45 Uhr, eine vermeintliche Unfallflucht mit. Er habe soeben einen Pkw-Fahrer beobachtet, welcher mit seinem Pkw in der Gustav-Fechte-Straße gegen einen anderen Pkw fuhr und danach von der Örtlichkeit wegfuhr. Nach Sachlage beabsichtigte ein 81-jähriger Pkw-Fahrer in der Gustave-Fecht-Straße über einen Parkplatz zu wenden. Er sei in eine freie Parkbucht eingefahren, habe wohl das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt und fuhr vorwärts über einen Grünstreifen auf einen Gehweg. Hierbei touchierte der 81-Jährige einen geparkten Pkw. Im Anschluss fuhr der 81-Jährige über den Gehweg wieder auf die Straße und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Zuhause konnte der 81-Jährige angetroffen werden. Der gesamte Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 8.500 Euro geschätzt.

