POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 18.07.2024: Anhänger mit Bagger entwendet

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Heinrich-Eberhardt-Straße, 17.07.2024, 17:30 Uhr - 18:07.2024, 12:30 Uhr

Durch bislang unbekannte Täter wurde von Mittwoch auf Donnerstag ein Anhänger samt eines darauf befindlichen "Minibaggers" einer Firma für Rohrleitungsbau entwendet.

Durch einen GPS-Sender, welcher in dem Bagger verbaut ist, konnte dieser in Sachen-Anhalt geortet werden. Die Kollegen des Polizeireviers Harz der Polizeiinspektion Magdeburg konnten den Anhänger mit geladenem Bagger an der georteten Adresse auffinden und sicherstellen.

Die Täter konnten nicht angetroffen werden.

Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von ca. 40.000EUR.

