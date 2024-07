Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 18.07.24: Polizei Gebhardshagen untersagt "Schrottsammler" die Weiterfahrt

Bild-Infos

Download

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Gebhardshagen, Sternbergstraße, 17.07.2024, 07:30 Uhr

Einer Streife der Polizei Salzgitter-Gebhardshagen fiel am Mittwochmorgen ein weißer Transporter in der Sternbergstraße in Gebhardshagen auf, welcher offensichtlich einen defekten Blinker aufwies. Die Beamten entschieden sich daraufhin, das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Bei der Überprüfung des Transporters mussten die Beamten diverse Mängel feststellen, die dazu führten, dass der 35-jährige Fahrer seine Fahrt vorerst nicht mehr weiterführen durfte.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten zunächst fest, dass der Laderaum mit diversem Schrott beladen war, der zum einen nicht ordnungsgemäß gesichert und zum anderen das Fahrzeug augenscheinlich so stark beladen war, dass sich bereits das Heck des Fahrzeugs nach unten neigte. Daher entstand der Verdacht, dass eine Überladung vorliegen könnte.

Das anschließende Wiegen des Fahrzeuges bestätigte den Verdacht der Beamten. Der Transporter war um fast 600kg überladen.

Durch die Beamten wurde weiter festgestellt, dass der vordere linke Reifen stark abgefahren war und nicht die erforderliche Mindestprofiltiefe aufwies. Der rechte hintere Reifen wies sicherheitsrelevante Beschädigung auf. Die Beleuchtungseinrichtung hinten links wies ebenfalls Beschädigungen auf und die Elektrik war fehlerhaft, sodass eine Bremsleuchte blinkte und ein Blinker dauerhaft leuchtete.

Zudem hatte der Fahrer keinen Führerschein bei sich.

Gegen den Mann wurden diverse Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell