Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 17.07.2024: Feuer in Obdachlosenunterkunft

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Salzdahlumer Straße, 17.07.24, 07:35 Uhr

Aus bislang unbekannten Gründen geriet am heutigen Morgen eine Matratze in einem Zimmer der Obdachlosenunterkunft in Brandt. Der Bewohner brachte diese beim Eintreffen der Rettungskräfte ins Freie, woraufhin sie durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Verletzt wurde dabei niemand. Durch das Feuer entstand zudem leichter Gebäudeschaden, dessen Höhe bislang nicht bekannt ist. Es waren diverse umliegende freiwillige Feuerwehren im Einsatz.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell