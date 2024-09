POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug mit falschem amtlichem Ausweis

Gelsenkirchen (ots) - Bei einem Wohnungsbrand in Schalke am Mittwoch, 18. September 2024, wurden zwei Personen tödlich verletzt. Die Polizei erhielt gegen 2.15 Uhr Kenntnis von einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Idastraße. Die Feuerwehr Gelsenkirchen löschte den Brand (siehe Pressemitteilung der Feuerwehr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116260/5866749). Bei den Löscharbeiten konnten ...

