Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfall, Flucht und brennendes Auto

Heilbronn (ots)

Aglasterhausen: 500 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Vermutlich mit einem Lkw oder einem landwirtschaftlichen Kraftfahrzeug beschädigte ein Unbekannter in den vergangenen Tagen einen Zaunpfeiler in Aglasterhausen-Dauenzell. Zwischen dem 20. September und vergangenem Sonntag sorgte der unbekannte Fahrer an einem Grundstück in der Straße "An der Kirche" für Sachschaden von mehreren hundert Euro und flüchtete anschließend. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Aglasterhausen unter der Telefonnummer 06262 9177080 entgegen.

Adelsheim: Ford in Brand geraten

Wirtschaftlicher Totalschaden entstand am Dienstagvormittag an einem Ford, der in Adelsheim ausbrannte. Das Fahrzeug geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defekts gegen 10.45 Uhr in Brand. Die Feuerwehr eilte zur Vorstadtstraße und konnte das Feuer schnell löschen. Der Schaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Ravenstein: Pkw prallt gegen Baum

Leichte Verletzungen erlitt eine 32-Jährige am Dienstagnachmittag, als sie mit ihrem Mitsubishi bei Ravenstein von der Fahrbahn abkam. Die Frau war gegen 13.30 Uhr auf der Landesstraße 1046 von Oberkessach in Richtung Anschlussstelle Osterburken unterwegs, als sie, vermutlich aufgrund der nicht an die Wetterverhältnisse angepassten Geschwindigkeit, in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Dadurch überschlug sich der Mitsubishi und prallte gegen einen Baum. Die 32-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro und er musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell