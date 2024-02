POL-RE: Oer-Erkenschwick: Drei Verletzte bei Unfall im Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots) - Am Tweböhmer wurde am Wochenende ein weißer Renault Twingo bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Auto parkte seit Freitagmittag dort - am Sonntagmorgen wurde der Schaden bemerkt. An der Beifahrerseite sind mehrere Kratzer und Schäden verursacht worden. Die Beseitigung der Schäden wird geschätzt etwa 5.000 Euro kosten. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen. Rückfragen ...

mehr