Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfälle bei Aquaplaning, Zeugen nach Unfallfluchten gesucht, Kontrollen der Polizei

Heilbronn (ots)

A81: Mehrere Unfälle durch nicht angepasste Geschwindigkeit

Am Dienstag ereigneten sich auf der Autobahn 81 drei Unfälle wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei Dauerregen. Gegen 14.55 Uhr war ein 20-Jähriger mit seinem Audi von Würzburg kommend in Richtung Stuttgart unterwegs, als sein Auto kurz vor dem Parkplatz "Steinbacher Höhe" bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier schrammte das Fahrzeug an der Leitplanke entlang und verursachte Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro. Der junge Mann blieb unverletzt. Nur eine halbe Stunde später kam ein 29-Jähriger BMW-Fahrer mit seinem Pkw zwischen den Anschlussstellen Tauberbischofsheim und Ahorn ebenfalls aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte mehrere Leitplanken, schleuderte nach links in die Mittelleitplanke und kam abschließend auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Auch er blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 43.000 Euro geschätzt. Im Bereich der Unfallstelle ist die Geschwindigkeit bei Nässe auf 80 km/h beschränkt und ein Verkehrszeichen weist auf die Gefahr von Aquaplaning hin. Gegen 17.20 Uhr geriet eine 21-Jährige mit ihrem BMW zwischen der Anschlussstelle Tauberbischofsheim und der bayrischen Landesgrenze vermutlich ebenfalls aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei starkem Regen ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier überfuhr sie mit ihrem Fahrzeug einen Leitpfosten und anschließend einige Meter an der Böschung im Grünstreifen entlang, bis der BMW quer zur Fahrbahn auf dem Standstreifen zum Stillstand kam. Die junge Frau zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 11.000 Euro geschätzt. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Wertheim: Kontrollen des gewerblichen Personenverkehrs

Beamte des Polizeipräsidiums Heilbronn führten am Dienstag bei Wertheim gemeinsam mit Polizisten der Verkehrspolizeiinspektion Biebelried und Zollbeamten Kontrollen mit dem Schwerpunkt "gewerblicher Personenverkehr" durch. Unterstützt wurden sie hierbei von Vertretern des Ordnungsamtes des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis. Zwischen 9.30 Uhr und 14 Uhr wurden 19 Fahrzeuge und 278 Personen auf einem Autohof in der Straße "Blättleinsäcker" kontrolliert. Hierbei wurden 21 Verstöße gegen die Sozialvorschriften, drei Geschwindigkeitsverstöße und jeweils ein Verstoß gegen das Kfz-Steuergesetz, das Aufenthaltsgesetz und ein steuerrechtlicher Verstoß festgestellt. Bei zwei Reisebussen wurde aufgrund massiver Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten die Weiterfahrt untersagt.

Bad Mergentheim: Zwei Kinder bei Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Zwei Kinder wurden am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Bad Mergentheim leicht verletzt. Gegen 15.40 Uhr fuhren ein 12-Jähriger und eine 10-Jährige mit ihren Fahrrädern auf der Igersheimer Straße in Richtung Unterführung, als auf Höhe der Hausnummer 46 eine bisher unbekannte Frau mit ihrem Fahrzeug von rechts aus einer Parklücke ausparkte. Der Junge bremste sein Zweirad noch ab, konnte einen Zusammenstoß mit dem Auto aber nicht mehr verhindern. Hierbei stürzte er nach links und fiel gegen das neben ihm fahrende Mädchen. Beide Kinder stürzten zu Boden und verletzten sich leicht. Die Unbekannte parkte im Anschluss wieder ein und soll zu den Kindern gesagt haben, dass sie besser aufpassen sollen. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder der Verursacherin machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07931 54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim.

Tauberbischofsheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Dienstag in Tauberbischofsheim und flüchtete anschließend. Zwischen 11.15 Uhr und 15.30 Uhr beschädigte die Person vermutlich beim Rangieren in der Straße "Am Sprait" einen Zaun sowie die Grünanlage vor einem Wohnhaus. Statt sich um die verursachten Schäden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09341 810 an das Polizeirevier Tauberbischofsheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell