Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geschwindigkeitsmessung der Polizei

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 09.06.2024; 13:00 - 14.15 Uhr

Am Sonntag, den 09.06.2024, führte das Polizeikommissariat Einbeck, auf der L 572, in Höhe Salzderhelden, eine Geschwindigkeitsmessung durch. Gemessen wurde von den Beamten in der 50-Zone, im Bereich zu den Auffahrten der Bundesstraße 3 und dem Abzweig nach Salzderhelden, in Fahrtrichtung Northeim. In der Vergangenheit ist es genau hier vermehrt zu einer Vielzahl von schweren Verkehrsunfällen gekommen. Aktuell ist dort eine Baustelle eingerichtet. Im Zeitraum von etwas mehr als einer Stunde konnten von den Beamten 21 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Davon wurden 15 Verkehrsteilnehmer direkt vor Ort mit einem Verwarngeld belegt. Gegen 6 Verkehrsteilnehmer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Auch in der Zukunft muss sich der Verkehrsteilnehmer vermehrt auf weitere Kontrollen durch die Polizei im Stadtgebiet und Umland von Einbeck einstellen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell