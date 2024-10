Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Einbruch in Wohnhaus

Heilbronn (ots)

Wohnhaus

Bretzfeld-Bitzfeld: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Zwei bisher unbekannte Personen versuchten sich am frühen Freitagmorgen unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in Bitzfeld zu verschaffen. Gegen 3.30 Uhr brachen die beiden zunächst die Gartenhütte des Einfamilienhauses in der Merowingerstraße auf. Anschließend schlugen sie eine Scheibe im Untergeschoss des Hauses ein. Durch den hierbei entstandenen Lärm wurde der Hausbesitzer auf die Einbrecher aufmerksam und informierte die Polizei. Eine umgehend eingeleitete Fahndung unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers blieb erfolglos. Wer hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag rund um die Merowingerstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07941 9300 an das Polizeirevier Öhringen.

