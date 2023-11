Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0701 --Verdächtiger nach Einbruch ermittelt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Huchting, OT Grolland, Ostfriesische Straße Zeit: 29.11.2023, 16:05 Uhr

Am Mittwochnachmittag brach ein zunächst unbekannter Täter in ein Haus in Grolland ein und entwendete mehrere elektronische Geräte. Die Polizei ermittelte schnell einen tatverdächtigen 36-Jährigen.

Gegen 16:05 Uhr bemerkten die Bewohner des Hauses in der Ostfriesischen Straße den Einbruch und alarmierten die Polizei. Der Täter hatte ein Fenster aufgehebelt, Schränke und Schubladen durchwühlt und Laptops, Tablets und Mobiltelefone entwendet. Die Ermittlungen führten die Einsatzkräfte schnell auf die Spur eines 36 Jahre alten Mannes. Kurze Zeit später durchsuchten Polizisten seine Wohnung in der Neustadt und stellten unter anderem Betäubungsmittel, mögliches Einbruchswerkzeug und eine große Menge originalverpackter Parfums, die möglicherweise aus anderen Delikten stammen sicher. Die Geräte der Familie aus Grolland konnten zunächst nicht sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen auch zum Aufenthaltsort des 36-Jährigen dauern an.

Gerade zur dunklen Jahreszeit steigen die Zahlen zu Wohnungseinbrüchen. Die Tage werden kürzer, es wird früher dunkler und für Einbrecher ergeben sich mehr Tatgelegenheiten. Aufmerksame Zeugen helfen, Einbrecher zu überführen oder einen Einbruch zu vermeiden. Melden Sie der Polizei unter dem kostenlosen Notruf 110, wenn Ihnen Personen auf Grundstücken oder an Gebäuden auffallen, die sich verdächtig verhalten.

Damit Sie sehen, wo in Bremen Einbrecherinnen und Einbrecher aktiv waren, hat die Polizei Bremen wieder unter www.polizei.bremen.de ihr Einbruchsradar aktiviert. Die Karte zeigt Ihnen, wo während der vergangenen zwei Kalenderwochen Einbrüche in Bremer Wohnhäuser und Wohnungen stattgefunden haben.

Licht und Bewegungsmelder am Haus und Grundstück schrecken potentielle Einbrecher ab, einbruchhemmende Fenster und Türen verhindern einen leichten Zutritt zum Wohnbereich. Mehr Informationen und Präventionstipps rund um das Thema Einbruchschutz erhalten Sie unter www.polizei.bremen.de oder im Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195, Rufnummer 0421 362-19003.

