POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

In der vergangenen Woche (13.09. bis 19.09.) sind insgesamt vier Wohnungseinbrüche in Oberhausen angezeigt worden, in einem Fall blieb es beim Versuch.

Wird in die eigenen vier Wände eingebrochen, ist das für die Beteiligten ein Schock. Dies hängt nicht nur damit zusammen, dass Wertgegenstände oder Bargeld gestohlen werden. Es ist auch das Gefühl, sich im eigenen Zuhause nicht mehr sicher fühlen zu können.

Nutzen Sie deshalb das kostenfreie Angebot der Polizei Oberhausen und informieren Sie sich über die zahlreichen Schutzmöglichkeiten.

Das Angebot umfasst:

- Beratung in der Beratungsstelle aber auch vor Ort in Ihrem Zuhause

- Erstellung von Schwachstellenanalysen und Sicherungskonzepten

- Sie bekommen Tipps, wie sich das eigene Verhalten auf die Sicherheit auswirken kann und vieles mehr...

Rufen Sie uns unter der Telefonnummer 0208-826-4511 an oder schreiben Sie uns eine E-Mail an Kriminalpraevention.Oberhausen@polizei.nrw.de.

