Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Fahrradfahrerin nach Verkehrsunfall verletzt - Zeugenaufruf

Oberhausen (ots)

Freitagnacht (20.09.) kam es gegen 23:20 Uhr am Kreisverkehr der Düppelstraße / Christian-Steger-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr die 28-jährige Radfahrerin unmittelbar vor dem Unfallgeschehen den oben genannten Kreisverkehr, als sich von der Düppelstraße aus in Fahrtrichtung Helmholtzstraße ein Autofahrer näherte. Als dieser in den Kreisverkehr einfahren wollte, kollidierte er mit der auf der Fahrbahn des Kreisverkehrs fahrenden 28-Jährigen. Daraufhin stürzte die 28-Jährige zu Boden, hierbei verletzte sie sich leicht. Der Autofahrer jedoch setzte seine Fahrt fort. Die Frau informierte den Notruf, woraufhin mehrere Streifenwagen zur Unfallörtlichkeit alarmiert wurden. Allerdings konnte der Flüchtige nicht mehr angetroffen werden.

Das flüchtige Fahrzeug war nach Angaben der Radfahrerin grau und hatte einen "MILES"-Schriftzug. Darüber hinaus beschrieb sie den Flüchtigen als jungen Mann mit "südländischem" Erscheinungsbild.

Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Hinweise zur Identität des flüchtigen Autofahrers geben? Dann melden Sie sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

