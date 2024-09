Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Abbiegeunfall - Personenschaden und zwei nicht fahrbereite Fahrzeuge

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Am Montagmorgen (16.09.), um 06:00 Uhr, kam es an der Werthfeldstraße Ecke Sterkrader Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Durch den Unfall wurde eine Unfallbeteiligte leicht verletzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass eine 60-jährige Opel-Fahrerin zuvor beabsichtigte, von der Werthfeldstraße nach links in die Sterkrader Straße einzubiegen. Zeitgleich näherte sich ihr entgegenkommend ein 55-jähriger Audi-Fahrer. Als die 60-jährige Oberhausenerin dann nach links einbog, kam es im Einmündungsbereich zur Kollision zwischen dem Opel und dem Audi. Durch den Unfall erlitt die Opel-Fahrerin leichte Verletzungen, die im Anschluss an die Verkehrsunfallaufnahme durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Darüber hinaus waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von etwa 25.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Werthfeldstraße in Fahrtrichtung Eichenstraße gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell