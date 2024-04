Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher machen Beute +++ Trickdieb erbeutet 100 Euro +++ Roller- und Fahrraddiebe unterwegs +++ Zwei Körperverletzungen binnen drei Tage +++ Übergriffige Personengruppe +++ Notrufmissbrauch

Wiesbaden (ots)

1. Einbrecher machen Beute,

Wiesbaden, Humboldtstraße und Rathausstraße, Freitag, 22.03.2024, bis Samstag, 13.04.2024,

(mb)Bei zwei Einbrüchen in Wiesbaden machten die Täter reiche Beute.

Zwischen dem 22.03.2024 und dem 13.04.2024 drangen Unbekannte über die Terrassentür in ein Reihenhaus in der Humboldtstraße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Mit Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro entkamen die Täter unerkannt und hinterließen Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro.

Am Freitag, den 12.04.2024, suchten Einbrecher eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Rathausstraße auf. Dabei nutzten sie die Abwesenheit der Wohnungsinhaberin zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr aus und hebelten die Wohnungstür auf. Aus der Wohnung wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

2. Trickdieb erbeutet 100 Euro,

Wiesbaden, Mainz-Kostheim, Münchhofstraße, Freitag, 12.04.2024, 13.50 Uhr

(mb)Am Freitagmittag um 13.50 Uhr sprach ein Trickdieb in der Münchhofstraße eine 85-jährige Dame an und bat um zwei Euro, da sein Auto kaputtgegangen sei und er seine Frau anrufen wolle. Die hilfsbereite Frau öffnete daraufhin ihr Portemonnaie und ließ den Täter das Geld eigenständig herausnehmen. Dabei entwendete der Dieb einen Betrag von 100 Euro in Scheinen, was erst kurz darauf auffiel. Der Unbekannte ist circa 1,80 m groß und circa 50 Jahre alt. Er hatte ein gepflegtes Auftreten, grau melierte Haare, war braungebrannt und sprach Hochdeutsch. Der Täter war zum Tatzeitpunkt mit einem hellblauen Pullover und dunkler Hose gekleidet. Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer (0611) 345-2140.

3. Bargeld aus Fahrzeug entwendet,

Wiesbaden-Sonnenberg, Eigenheimstraße, Samstag, 13.04.2024, 1.20 Uhr

(mb)In der Nacht zum Samstag entwendete ein Dieb in Wiesbaden Bargeld aus einem in der Garage abgestellten Fahrzeug.

Gegen 1.20 Uhr suchte der Unbekannte das Anwesen in der Eigenheimstraße auf und öffnete auf unbekannte Art und Weise das Garagentor sowie die Tür des in der Garage geparkten Pkw. Das im Handschuhfach vorgefundene Bargeld von knapp 100 Euro fiel dem unerkannt entkommenen Täter in die Hände. Ersten Ermittlungen zufolge ist dieser 35 bis 45 Jahre und hat schwarze schulterlange Haare sowie einen schwarzen Bart. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Jacke mit grauen Streifen in Höhe der Schultern. Hinweise auf die Täter nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

4. Roller aus Innenhof entwendet,

Wiesbaden, Mz-Kastel, Schwanengasse, Samstag, 13.04.2024, 19.30 Uhr bis Sonntag, 14.04.2024, 8 Uhr

(mb)Von Samstag auf Sonntag haben Diebe in Wiesbaden einen Roller von einem Innenhofparkplatz entwendet.

Zwischen 19.30 Uhr und 8 Uhr begaben sich die Täter in den frei zugänglichen Innenhof eines Anwesens in der Schwanengasse in Mainz-Kostheim, der den Anwohnern als Parkplatz dient, und entwendeten das dort abgestellte und gesicherte Kleinkraftrad. An dem weißen Zweirad der Marke Sanyang war zum Tatzeitpunkt das Versicherungskennzeichen "894 AHX" angebracht. Zudem war am Heck des Rollers ein schwarzer Helmkoffer angebracht. Der Wert des Kleinkraftrades wird auf 300 Euro geschätzt. Das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 ermittelt in diesem Fall.

5. Fahrraddiebe unterwegs,

Wiesbaden-Südost, Wielandstraße und Am Erkelsborn, Freitag, 12.04.2024, bis Samstag, 13.04.2024,

(mb)In den vergangenen Tagen waren erneut Fahrraddiebe in Wiesbaden unterwegs und entwendeten drei hochwertige Zweiräder.

Am Freitag gegen 13 Uhr stellte der Besitzer sein E-Bike der Marke "Riese und Müller" im Kreuzungsbereich der Wieland- und der Klopstockstraße gesichert ab. Als er gegen 23.30 Uhr zu dem Abstellort zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Fahrrad samt Schloss in der Zwischenzeit durch Unbekannte entwendet wurde. Donnerstagabend entwendeten Trickdiebe Bargeld aus einer Wohnung in Wiesbaden und entkamen unerkannt. An dem Gepäckträger des grauen Pedelec war seitlich eine schwarz-gelbe Satteltasche der Marke "Ortlieb" angebracht. Das Rad hat einen geschätzten Zeitwert von 4.300 Euro.

Von Freitag auf Samstag drangen Täter auf bislang unbekannte Art und Weise in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Erkelsborn" ein und nahmen zwei an der Wand befestigte E-Bikes mit. Als die Besitzer am Samstag gegen 11 Uhr die Tiefgarage aufsuchten, konnten sie nur noch die durchtrennten Schlösser auffinden. Das grau-schwarze Pedelec der Marke "KTM Macina Gran 720 WA" hat einen Wert von über 4.000 Euro, das grüne Rad der Marke "Simplon Stomp PMAX Rohloff E 14" ist über 9.000 Euro wert.

Um sachdienliche Hinweise bittet das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440.

6. Zwei körperliche Übergriffe binnen drei Tage, Wiesbaden, Anton-Zeeh-Straße und Nauroder Straße, Freitag, 12.04.2024, bis Sonntag, 14.04.2024,

(mb)Binnen drei Tagen trat ein 20-jähriger Wiesbadener zweimal gefährlich in Erscheinung und verletzte andere Personen.

Am Sonntag gegen 20.15 Uhr wurde die Polizei in die Nauroder Straße entsandt, da es dort zu einem Angriff mittels Pfefferspray kam und ein 20-jähriger Anwohner dabei leicht verletzt wurde. Nach der Erstversorgung durch die ebenfalls anwesende Rettungswagenbesatzung berichtete der Verletzte, dass ein Mitschüler ihn plötzlich per Handy kontaktierte und zu einem Treffen außerhalb der Wohnung bat. Als er das Haus verließ, lief der Täter mit einem Gegenstand in der Hand auf ihn zu und sprühte ihm unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht. Nach der Attacke verließ der Angreifer wortlos den Tatort. Dies war allerdings nicht der einzige Fall, bei welchem dieser in den letzten Tagen auffällig war. Bereits am Freitag gegen 10.30 Uhr stattete der Täter einem anderen Bekannten in der Anton-Zeeh-Straße einen Besuch ab. Hierbei stach er mehrmals mit einem Kugelschreiber nach dem dort wohnenden 19-Jährigen und verletzte diesen leicht. Die Hintergründe der Taten sind bislang noch nicht bekannt. In beiden Fällen ermittelt das Haus des Jugendrechts in Wiesbaden.

7. Übergriffige Personengruppe,

Wiesbaden-Südost, Murnaustraße, Freitag, 12.04.2024, 22.50 Uhr

(mb)Am Freitagabend wurde eine Personengruppe in Wiesbaden anhand von Bedrohungen und körperlichen Angriffen auffällig.

Gegen 22.50 Uhr trat eine fünf- bis sechsköpfige Personengruppe in der Murnaustraße an sich dort aufhaltende Personen heran und fragte diese nach Zigaretten. Da die Antwort der Gruppe nicht zu gefallen schien, holte einer aus der Gruppe einen Teleskopschlagstock hervor und bedrohte damit die Anwesenden. Um einer Auseinandersetzung zu entgehen, wollten sich die Angesprochenen entfernen. Die Gruppe ging nun zum Angriff über und trat einen der sich Entfernenden. Infolgedessen flüchteten die Anwesenden in Richtung Hauptbahnhof. Die Angreifergruppe jagte diesen hinterher. Weitere Übergriffe wurden allerdings nicht bekannt. Zu Täterfestnahmen kam es im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nicht. Ein Täter wurde im Alter von 18 bis 20 Jahren beschrieben. Er hatte blonde, längere Haare und einen leichten Kinnbart, war mit einem grauen Jogginganzug bekleidet und führte eine Bauchtasche mit. Ein anderer Täter war ebenfalls 18 bis 20 Jahre, hatte schwarze Locken und seitlich abrasierte Haare. Er war mit einem weißen Pullover und blauer Jeans bekleidet.

Das Haus des Jugendrechts in Wiesbaden ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2610 entgegen.

8. Täter schlägt zu und flüchtet,

Wiesbaden-Westend, Wellritzstraße, Freitag, 12.04.2024, 19.50 Uhr

(mb)Ein unbekannter Täter verletzte am Freitagabend in Wiesbaden eine andere Person und flüchtet vor der eintreffenden Polizei.

Gegen 19.50 Uhr trat die Gruppe um den Täter an den 21-jährigen Wiesbadener in der Wellritzstraße heran, als sich dieser mit einer Dame unterhielt, und forderte diesen auf, "sich zu verpissen". Als der Angesprochene der Aufforderung nicht nachkommt, schlug ihm sein Gegenüber ins Gesicht. Eine Schubserei entwickelte sich. Bevor die verständigte Polizei eintraf, entfernte sich der Unbekannte mit seinen Begleitern in Richtung Bleichstraße. Der Täter ist circa 22 Jahr alt und 1,90 m groß. Er hat lockige, dunkle Haare, welche zum Zopf gebunden waren und trug eine schwarze Jacke, eine helle Jeans und schwarze Schuhe. Zudem führte er eine Gucci Brusttasche mit. Ein Begleiter wird in einem Alter von 17 Jahren und in einer Größe von 1,70 m beschrieben. Dieser hatte mittellange, dunkle Haare zum Mittelscheitel gekämmt und war mit einem weißen Oberteil und einer weißen Hose mit jeweils blauen Streifen an der Seite bekleidet. Die Ermittlungen hierzu werden von dem Haus des Jugendrechts in Wiesbaden geführt. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer (0611) 345-2610 entgegengenommen.

9. Mädchen beleidigt und belästigt,

Wiesbaden-Mitte, Wilhelmstraße, Samstag, 13.04.2024, 17.50 Uhr

(mb)Ein 51-jähriger Wiesbadener beleidigte und belästigte drei weibliche Jugendliche und wurde festgenommen.

Die drei Jugendlichen hielten sich am frühen Samstagabend am "Warmen Damm" auf, als sich ihnen der später Festgenommene näherte und sie mit Worten und einer Geste grundlos beleidigte. Die Mädchen reagierten hierauf allerdings nicht, blieben auf ihrer Bank sitzen und verloren den Mann erstmal aus den Augen. Als die 14-Jährigen plötzlich obszöne Geräusche aus einem Gebüsch hinter ihnen vernahmen, blickten sie sich um, konnten aber zunächst nichts erkennen. Kurz darauf trat der 51-Jährige hervor und entfernte sich in Richtung Luisenstraße, wo er durch die hinzugerufene Polizei festgenommen werden konnte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Festgenommen wieder entlassen.

10. Jugendlicher löst mit fingiertem Notruf Polizeieinsatz aus, Wiesbaden, Mainz-Kastel, Rheinufer, Sonntag, 14.04.2024, 13.40 Uhr

(mb)Ein 16-jähriger Wiesbadener löste mit einem fingierten Notruf ein Polizeieinsatz aus.

Gegen 13.40 Uhr erreichte ein Notruf die Leitstelle der Polizei. Der männliche Anrufer teilte dabei mit, dass eine Person am Rheinufer in Mainz-Kastel soeben ins Wasser gefallen sei. Umgehend wurden mehrere Einsatzkräfte in den Bereich der Theodor-Heuss-Brücke entsandt. Aufgrund des sommerlichen Wetters war dort ein hohes Personenaufkommen festzustellen. Eine hilfsbedürftige Person oder eine offensichtliche Notlage konnte auch von dem unterstützenden Polizeihubschrauber und der Wasserschutzpolizei nicht erkannt werden. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte ein 16-Jähriger, welcher sich im Nahbereich aufhielt und den Polizeieinsatz beobachtete, als Mitteiler eruiert und kontrolliert werden. Der Jugendliche wurde nach den polizeilichen Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigte übergeben. Er muss sich nun wegen Missbrauchs von Notrufen verantworten. Zudem wird geprüft, ob er für die Kosten des Polizeieinsatzes herangezogen wird. Die Polizei betont in diesem Zusammenhang: Ein Notrufmissbrauch bindet wichtige Einsatzmittel, die an anderer Stelle von Nöten sind, und gefährdet Menschenleben.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell