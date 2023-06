Polizei Köln

POL-K: 230628-3-K Porsche 911 aus Tiefgarage in Köln-Junkersdorf gestohlen - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach dem Diebstahl eines hellgrünen Porsche 911 S (Bj. 1973) aus einer Tiefgarage "Am Klostergarten" in Köln-Junkersdorf sucht die Polizei dringend Zeugen. Der Besitzer (33) hatte den Oldtimer am Sonntagabend (25. Juni) gegen 20 Uhr in der Tiefgarage abgestellt. Am Montagmorgen (26. Juni) gegen 11.30 Uhr bemerkte er den Diebstahl und alarmierte die Polizei. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder zum Aufenthaltsort des Sportwagens mit dem Kennzeichen HSK-BD 73 geben können, werden gebeten sich unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 74 zu melden. (sw/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell