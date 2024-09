Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Diensthundebiss nach Verfolgungsfahrt - Person mit drei Haftbefehlen festgenommen

Oberhausen (ots)

Sonntagnacht (15.09), um 21:47 Uhr, kam es in Oberhausen-Schmachtendorf zu einer Verfolgungsfahrt unter Beteiligung eines Pkw, infolgedessen der Fahrzeugführer schließlich durch den Einsatz eines Diensthundes gestoppt und festgenommen werden konnte. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass zur oben genannten Zeit ein Autofahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf dem Buchenweg angehalten werden sollte. Grund hierfür war, dass ein aufmerksamer Beamter zuvor am Steuer des Seats einen mit mehreren Haftbefehlen gesuchten 40-Jährigen wiedererkannt hatte. Die dann folgenden Anhaltesignale des Streifenwagens ignorierte der Fahrzeugführer allerdings und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Nach mehreren Minuten der Flucht verlor der Tatverdächtige dann die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einer Laterne. Als die Beamten unmittelbar nach dem Unfallgeschehen eintrafen, konnten sie zunächst nur ein leeres Unfallfahrzeug auffinden - der Tatverdächtige hatte seine Flucht mittlerweile fußläufig fortgesetzt. Aus diesem Grund wurde der Diensthund "Cassy" eingesetzt, der sich unmittelbar auf die Suche nach dem 40-Jährigen machte. Nach wenigen Metern konnte der belgische Schäferhund den Flüchtigen tief im Gebüsch ausfindig machen und stoppte ihn durch einen Biss. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen im Anschluss erfolgreich festnehmen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die an dem Seat angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug ausgegeben waren. Ferner ließen sich in dem Fahrzeug Spuren von Betäubungsmitteln feststellen. Darüber hinaus verfügte der 40-Jährige über keine gültige Fahrerlaubnis. Der Seat wurde vor Ort abgeschleppt und sichergestellt. Anschließend wurde der Beschuldigte zwecks Wundversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Anschließend wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, wonach er aufgrund von drei gegen ihn bestehenden Haftbefehlen ins Polizeigewahrsam zugeführt wurde. Ihn erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren, unter anderem aufgrund der waghalsigen Flucht wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell