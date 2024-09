Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche sind insgesamt neun Wohnungseinbrüche in Oberhausen angezeigt worden, bei fünf davon ist es glücklicherweise bei einem Versuch geblieben.

In einem Fall in Sterkrade hebelten drei unbekannte Täter die Terassentür eines Einfamilienhauses auf und verschafften sich so Zutritt in die Wohnbereiche, die sie durchwühlten.

Wie gut es sein kann, die Türen und Fenster zusätzlich zu sichern, zeigt ein aktueller Fall aus Lirich. Hier versuchten die Einbrecher die Hauseingangstür eines Einfamilienhaus aufzuhebeln, scheiterten jedoch an der gut gesicherten Tür.

Schützen auch Sie Ihr Zuhause zusätzlich ab. Was notwendig ist, welche Möglichkeiten es gibt und welche Produkte die Sicherheitsstandards erfüllen, erfahren Sie unter anderem am Tag des Einbruchsschutzes in Oberhausen. Am 26.10. können Sie in der Zeit von 10 bis 16 Uhr einfach vorbeikommen und sich ganz unverbindlich beraten lassen. So machen Sie den Einbrechern das Leben schwer!

