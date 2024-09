Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Auf frischer Tat gestellt - Aufmerksamer Zeuge überführt Randalierer

Oberhausen (ots)

Am späten Dienstagabend (10.09.), gegen 23:30 Uhr, konnte aufgrund eines aufmerksamen Zeugen ein Tatverdächtiger erfolgreich gestellt werden, der zuvor eine Bushaltestelle entglast hatte.

Unmittelbar vor der Tatzeit befand sich der 33-jährige Zeuge fußläufig auf der Schmachtendorfer Straße, als ihm ein junger Mann auffiel, der sich in der Nähe einer Bushaltestelle aufhielt. Da ihm die Person suspekt vorkam, behielt er sie weiter im Blick. Dass sein Bauchgefühl ihn nicht täuscht, wurde ihm kurz danach klar: Beobachten konnte er nun, wie sich der Mann an dem Wartehaus der Bushaltestelle zu schaffen machte und eine Scheibe des Häuschens zerstörte. Im Anschluss stieg er in einen Bus und flüchtete so vom Tatort.

Was er jedoch nicht ahnte: Der 33-Jährige hatte ohne zu zögern den Polizei-Notruf 110 gewählt und der Leitstelle mitgeteilt, was er soeben beobachten konnte - inklusive einer akkuraten Täterbeschreibung. Daraufhin konnte der Bus von den eingesetzten Beamten der Polizei Oberhausen erfolgreich angehalten und der 24-jährige Tatverdächtige ausfindig gemacht werden. Nach der Feststellung seiner Personalien wurde er vor Ort entlassen. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

