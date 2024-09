Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Hier sind alle gefragt: Kinder schützen im Straßenverkehr!

Oberhausen (ots)

Ob Sie ein Auto fahren oder einen LKW, ob Sie mit dem Motorrad unterwegs sind oder mit einem E-Bike - wir alle müssen gemeinsam an einem Strang ziehen, wenn es um die Sicherheit im Straßenverkehr geht. Mit einer rücksichtsvollen und vorausschauenden Fahrweise. Das gilt umso mehr, wenn die ganz kleinen Straßenverkehrsteilnehmer betroffen sind. Die Kinder sind oft nicht in der Lage, bestimmte Gefahrensituationen richtig einzuschätzen. Sie queren beispielsweise unvermittelt die Straße oder reagieren manchmal nicht richtig, wenn sie mit dem Fahrrad unterwegs sind. Umso wichtiger ist es deshalb, dass Eltern das richtige Verhalten mit ihren Kindern immer wieder üben. Und dass andere Erwachsene darauf Rücksicht nehmen und vorbereitet sind. Dazu zählt auch, die Geschwindigkeit einzuhalten.

Die Polizei Oberhausen hat in den ersten Wochen nach Schulbeginn ein besonderes Augenmerk auf die Sicherheit von Kindern an Schulen. Sind sie richtig angeschnallt, wird die Geschwindigkeit eingehalten und vieles mehr wird kontrolliert. In den fast drei Wochen nach Schulbeginn ist es in diesem Zusammenhang bislang zu einem Unfall gekommen.

Jeder Unfall ist einer zu viel! Schützen Sie das #LEBEN, besonders der Kleinsten im Straßenverkehr und fahren Sie bitte vorsichtig.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell