POL-PPWP: Wer hat den Wasserhahn abgerissen?

Kaiserslautern (ots) - Am späten Mittwochnachmittag kam es in der Rudolf-Breitscheid-Straße zu einem Wohnungsbrand. Drei Katzen verendeten am Brandort. Das Feuer brach in einer Wohnung, im dritten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses aus. Anwohner wurden auf den Qualm aufmerksam und verständigten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der 71-jährige Wohnungsinhaber war zur Brandzeit nicht zuhause. Personenschaden entstand nicht. Die drei Katzen des ...

