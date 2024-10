Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Helfer entpuppen sich als Diebe

Kaiserslautern (ots)

Ein Diebstahl am Fackelrondell rief am späten Donnerstagnachmittag die Polizei auf den Plan. Ein 17-Jähriger übergab dort seine Umhängetasche an zwei Personen, damit diese das Trageband richtig einstellen sollten. Nachdem das Duo die Tasche zurückgegeben hatte, rannten sie davon. Als der Jugendliche nachsah, bemerkte er, dass sein Geldbeutel aus dem Umhängebeutel fehlte. Das Portemonnaie konnte kurze Zeit später gefunden werden, von einem dreistelligen Geldbetrag, der sich in der Börse befand, fehlte aber jede Spur. Ermittlungen der Polizei führten zu einem Tatverdacht gegen einen 13- und 14-jährigen Jungen. Bei der Kontrolle der beiden Personen konnte das Bargeld ebenfalls nicht gefunden werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Nach weiteren polizeilichen Maßnahmen, wurden die beiden Tatverdächtigen ihren Eltern übergeben. |kfa

