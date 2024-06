Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: TEXPORT Action Days zu Gast in Alpen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Alpen (ots)

Am 28. und 29. Juni 2024 ist die Firma TEXPORT mit ihren Action Days zu Gast bei der Freiwilligen Feuerwehr Alpen. Die Firma TEXPORT ist Hersteller von hochwertiger Funktionsbekleidung für den Feuerwehrbereich. Während der Aktionstage können in einer Brandsimulationsanlage Einsatzszenarien unter realen Bedingungen simuliert und die Einsatzkleidung getestet werden. Darüber hinaus werden wichtige theoretische Aspekte zu aktuellen Themen der Feuerwehr in Theorie und Praxis vermittelt.

Anhand von einsatznahen Problem- und Aufgabenstellungen werden gemeinsam mit den fachkundigen Referenten und dem speziell geschulten TEXPORT Trainer-Kompetenzteam Lösungen für ein sicheres und effektives Arbeiten im Einsatz in Theorie und Praxis erarbeitet. Die Teilnehmer aus verschiedenen Feuerwehren können dabei zwischen zwei Varianten wählen: Zum einen kann ausschließlich das theoretische Symposium besucht werden. Zum anderen kann die theoretische Ausbildung durch verschiedene praktische Übungen ergänzt werden. Die vermittelten Inhalte reichen vom Schlauch- und Strahlrohrmanagement, über das Verhalten bei Atemschutznotfällen, der taktischen Türöffnung bis hin zur Brandbekämpfung im Realbrandcontainer.

Wir freuen uns, die Firma TEXPORT bei uns begrüßen zu dürfen und wünschen allen Teilnehmenden einen erfolgreichen Seminartag.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell