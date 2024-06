Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Schwerer Verkehrsunfall auf der A57

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H3Y

Meldebild: Person eingeklemmt

Datum: 25.06.2024

Uhrzeit: 02:23 Uhr

Einsatzort: A57, Fahrtrichtung Niederlande

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Menzelen

Auf der A57 war es zu einem Alleinunfall eines Pkw in Fahrtrichtung Niederlande gekommen. Vor Ort versorgten die Einsatzkräfte die beiden verletzten Personen gemeinsam mit Notarzt und dem Rettungsdienst. Die Unfallstelle wurde ausgeleuchtet und gegen den fließenden Verkehr gesichert. Eine Person musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Zur Landung des Rettungshubschraubers wurde durch die Einsatzkräfte die Fahrbahn der Autobahn ausgeleuchtet. Die weitere Person musste ebenfalls einem Krankenhaus zugeführt werden. An dem verunfallten Pkw wurde die Batterie abgeklemmt, auslaufende Betriebsmittel aufgenommen und einer fachgerechten Entsorgung zugeführt. Abschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Für die 25 Einsatzkräfte der Einheiten Alpen und Menzelen konnte der nächtliche Einsatz nach zwei Stunden beendet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell