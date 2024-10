Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Pkw beschädigt, Geschwindigkeitskontrolle auf A6, Unfall mit Schwerverletztem und Totalschaden, Beschädigung an Bildungszentrum, Abrissgebäude in Brand geraten

Forchtenberg: Pkw vor Bäcker beschädigt - Wer hat etwas gesehen?

Gegen 7 Uhr am Dienstagmorgen beschädigte in Forchtenberg eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug eine Mercedes B-Klasse. Der Pkw war auf einem Parkplatz vor einer Bäckerei in der Bahnhofstraße abgestellt, als der Unfall vermutlich beim Ausparken passierte. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro an der linken hinteren Türe des Mercedes. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

A6/Öhringen: Geschwindigkeitskontrolle auf der Autobahn

Auf der Autobahn 6 zwischen Öhringen und Neuenstein wurde am Dienstag von 9.30 Uhr bis 14.30 Uhr die Geschwindigkeit von 4.979 Fahrzeugen gemessen. In diesem Bereich besteht ein Tempolimit von 120 km/h für Pkws und 80 km/h für Lkws. Bei der Messung wurden insgesamt 227 Verstöße festgestellt. Der Spitzenreiter oder die Spitzenreiterin mit der höchsten Geschwindigkeit war mit 163 km/h unterwegs. Er oder sie muss nun neben einem Bußgeld und Punkten auch mit einem Fahrverbot rechnen.

Pfedelbach: Ein Schwerverletzter und zwei Pkws mit Totalschaden

Am Dienstagabend kam es bei Pfedelbach zu einem Unfall mit zwei Pkws. Ein 64-jähriger Mercedesfahrer war gegen 19.10 Uhr auf der Geddelsbacher Straße in Richtung Buchhorn unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang von Buchhorn kam er mit seinem Pkw in den Gegenverkehr und kollidiert dort mit einem Hyundai eines 66-Jährigen. Der 64 Jahre alte Mann wurde bei dem Zusammenstoß schwer und der Hyundaifahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.

Bretzfeld: Beschädigung an Bildungszentrum - Zeugen gesucht!

Zwischen 17.30 Uhr am Montag und 6.30 Uhr am Dienstag wurde von unbekannten Personen der Schulhof und Teile eines Bildungszentrums in der Einsteinstraße in Bretzfeld beschädigt. Dabei fuhren der oder die Täter vermutlich mit einem Fahrzeug auf den Schulhof. Auf diesem warfen und verteilten sie Kürbisse. Zudem wurde eine Vielzahl von rohen Eiern an die Fassade und Fenster des gesamten Schulgebäudes geworfen sowie Teig in Schlösser von Zugangstüren und den Briefkasten gedrückt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei bittet nun Zeugen, die die Tat in der Nacht von Montag auf Dienstag beobachten konnten und Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, sich mit dem Polizeiposten Bretzfeld unter der Telefonnummer 07946 940010 in Verbindung zu setzen.

Künzelsau: Abrissgebäude in Brand geraten

Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Mittwochmorgen ein Gebäude in Künzelsau in Brand. Während Abrissarbeiten an einem Garagenanbau, der zu einer ehemaligen Molkerei in der Molkereistraße gehört, soll es gegen 8.45 Uhr zu dem Feuer gekommen sein. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden, sodass ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindert werden konnte. Ein an den Abrissarbeiten eingesetzter Arbeiter wurde leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachsch

