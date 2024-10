Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Brand in Einfamilienhaus

Heilbronn (ots)

Buchen: Feuer schnell gelöscht

Rund 50.000 Euro Schaden sind das Resultat eines Brandes in einem Wohnhaus am frühen Mittwochmorgen in Buchen. Gegen 2.45 Uhr wurde das Feuer in dem Gebäude im Steinäckerweg gemeldet. Die Feuerwehr Buchen konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und so auf das Untergeschoss begrenzen. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

