POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn, der Stadt Heilbronn und der Bundespolizeidirektion Stuttgart anlässlich der Kontrollaktion in den Heilbronner Waffenverbotszonen

Heilbronn (ots)

Am vergangen Donnerstag, den 17. Oktober 2024, wurde die Kooperationsvereinbarung "Sicheres Heilbronn" durch den Heilbronner Polizeipräsidenten Frank Spitzmüller, Baden-Württembergs Inneminister Thomas Strobl und Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel unterzeichnet. Die aktuelle Kooperationsvereinbarung soll die gleichnamige Sicherheitskonzeption aus dem Jahr 2023 fortsetzen und so die Sicherheit in der Stadt aber auch das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stärken.

In diesem Zusammenhang erfolgten am Dienstagnachmittag, ab 14 Uhr, ein gemeinsamer Schwerpunkteinsatz, bei dem neben der erhöhten Präsenz auch insbeondere die Einhaltung der Waffeverbotszonen am Heilbronner Hauptbahnhof und der Innenstadt, speziell am Marktplatz, kontrolliert wurden. Bei diesem Einsatz unter Federführung des Polizeipräsidiums Heilbronn, bei dem neben Kräften des Kommuale Odnungsdienstes der Stadt Heilbronn auch zahlreiche Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Heilbronn, der Bereitschaftspolizei und der Bundespolizei eingebunden waren, konnten insgesamt 185 Personen überprüft werden.

Dabei wurden keine Verstöße gegen das Waffenverbot festgestellt. Vier Personen waren zur Aufenthaltsermittlung durch andere Behörden ausgeschrieben, gegen eine Person lag ein Haftbefehl vor. Zudem konnten Verstöße gegen das Tabakgesetz festgestellt werden. Eine Person beleidigte die eingesetzten Kräfte und muss daher mit einer Anzeige rechnen. Eine weitere Person versuchte beim Erkennen der Einsatzkräfte zu flüchten. Sein Fluchtgrund war schnell gefunden, er hatte über 100 Gramm Haschisch und mehrere Verkaufseinheiten Marihuana bei sich.

